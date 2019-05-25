Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня — штаб

Вчера, 18:38
678
Цей матеріал також доступний українською
На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня — штаб - фото

Минобороны flickr

Потерь среди украинских защитников нет

С начала суток, 25 мая, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ВСУ из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Опытное и Пески.

Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Теги:   Война на Донбассе ООС Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 10:42

img
Выборы в Раду. Виталий Кличко рассказал о планах УДАРа и не стал отрицать, что партию может возглавить его брат
Теннис

Вчера, 19:34

img
Новый трофей Ястремской. Украинка выиграла престижный турнир во Франции — видео
Политика

Вчера, 07:44

img
Общественный люстрационный комитет подал иск против Зеленского

ТОП 3

События

24 мая, 14:10

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
17836
События

24 мая, 15:30

img
После ливня в Киеве улицы в Святошинском районе оказались затопленными — видео
8622
События

Вчера, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
6601