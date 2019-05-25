На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня — штаб
Вчера, 18:38
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С начала суток, 25 мая, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ВСУ из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Опытное и Пески.
Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.