Оккупанты продолжают безуспешные штурмы на Донбассе — Генштаб 6 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не имеют успеха на Донбассе (Фото:Генштаб)

На донецком направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение собственных подразделений.

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Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационные войска РФ продолжают ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасное, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Успехов не имеют.

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Кроме того, оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы.

Не прекращаются попытки штурма Мариуполя.

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«Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков», — отметили в Генштабе.

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