Бои на Донбассе: оккупанты пошли в наступление на двух направлениях, ВСУ отбили несколько штурмов

14 июля, 07:14
Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского и Маяков.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационные войска РФ ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении армия РФ вела огонь из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанесла авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские военные отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

Видео дня

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки.

Вражеская авиация нанесла удары недалеко от Авдеевки и Каменки.

Оккупанты пошли в наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеют частичный успех.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Штурм Война России против Украины

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