На Донбассе оккупанты наступают по разным направлениям: Генштаб сообщил, где продолжаются бои 17 августа, 08:01 Генштаб сообщил, где на Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях пытаются улучшить тактическое положение войск.



В утренней сводке Генштаб сообщает, что на Краматорском направлении оккупанты пошли в наступление в районе Спорного. Однако понесли потери и отступили.

Были зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Войска РФ вели воздушную разведку в Краматорском районе.

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На Бахмутском направлении были обстреляны районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Вражеская авиация нанесла удары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцевого, успеха не имели и отошли. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов были обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Авиация РФ наносила удары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытаются вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.

Российская авиация нанесла удары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Оккупанты вели наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получили жесткий отпор и отошли. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

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