На Донбассе оккупанты наступают по нескольким направлениям: Генштаб сообщил подробности

6 июня, 07:28
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ВСУ успешно сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

ВСУ успешно сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На Донецком направлении подразделения оккупантов ведут огонь по позициям украинских войск вдоль всей линии столкновения.

Как сообщает Генштаб, по Славянску, Лисичанску и Орехову были нанесены ракетно-авиационные удары.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии агрессоры ведут наступательные действия в районе Святогорска. Также идут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

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На Северодонецком направлении оккупационная армия РФ обстреливала украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применили штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов неподалеку Бахмута и Берестового. Вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Понесли значительные потери, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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