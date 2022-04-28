Оккупанты хотят окружить украинских военных на Донбассе: готовятся форсировать Северский Донец 28 апреля, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Бои на Донбассе идут по всей линии столкновения (Фото:Генштаб)

На донецком направлении группировка оккупантов продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.



Об этом сообщает Генштаб.

Для выполнения указанного задания на лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец.

Видео дня

На северодонецком направлении оккупанты ведут наступление на населенный пункт Орехово.

На авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретина противник оказывает интенсивное огненное влияние.

Слушайте подкаст на эту тему

На кураховском направлении при поддержке артиллерии оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское — Великая Новоселка и Любимовка — Зеленое Поле.

На таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения перебрасывания украинских войск на другие направления.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.