На Донбассе обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения

Украинские пограничники вместе с сапером 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения на окраине населенного пункта Березово на Донбассе.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в полуразрушенной пристройке среди заброшенных ульев было обнаружено восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

"Указанные боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории", - отметили в ГПСУ.

Выявить спрятанные боеприпасы удалось благодаря служебной собаке. Находку передали саперам 30-й бригады ВСУ для уничтожения.

Напомним, что из тайника в Бахмутском районе была изъята запрещенная международными законодательными актами противопехотная мина ПМН-2 российского производства.