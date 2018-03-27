На Донбассе обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения

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Боеприпасы спрятали среди заброшенных ульев
Фото: ГПСУ

Боеприпасы спрятали среди заброшенных ульев

Украинские пограничники вместе с сапером 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения на окраине населенного пункта Березово на Донбассе.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в полуразрушенной пристройке среди заброшенных ульев было обнаружено восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

"Указанные боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории", - отметили в ГПСУ.

Выявить спрятанные боеприпасы удалось благодаря служебной собаке. Находку передали саперам 30-й бригады ВСУ для уничтожения.

Напомним, что из тайника в Бахмутском районе была изъята запрещенная международными законодательными актами противопехотная мина ПМН-2 российского производства.

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