Преступления РФ. В Донецкой области нашли тела четырех гражданских, погибших во время оккупации 26 октября, 10:19 Российские оккупанты обстреливают украинские города (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Во вторник, 25 октября, в Донецкой области обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево.

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Кириленко добавил, что 25 октября российские оккупанты убили мирного жителя Бахмута. Также за вчера стало известно о четырех раненых.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.