Преступления РФ. В Донецкой области нашли тела четырех гражданских, погибших во время оккупации

26 октября, 10:19
Поделиться:
Российские оккупанты обстреливают украинские города (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Российские оккупанты обстреливают украинские города (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Во вторник, 25 октября, в Донецкой области обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево.

Видео дня

Читайте также:
«Боги, а не люди». Какой ценой ВСУ удерживают Бахмут и почему битву за город уже называют крупнейшим сражением этой войны

Кириленко добавил, что 25 октября российские оккупанты убили мирного жителя Бахмута. Также за вчера стало известно о четырех раненых.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

https://www.youtube.com/watch?v=oDhEgO9rgo4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X