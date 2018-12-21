На Донбассе началось заполнение водопровода для подачи воды в Торецк Сегодня, 19:38 72 Цей матеріал також доступний українською У жителей Торецка скоро появится вода Фото: pixabay.com

В Донецкой области началось заполнение водопровода для подачи воды в Торецк, сообщил председатель Донецкой областной ВГА Александр Куц.

И.о. гендиректора КП Вода Донбасса Александр Дубик отметил, что на данный момент запускают насосные агрегаты и начинают заполнять водопровод.

Напомним, что 16 декабря поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу.

Позже в городе был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.