На Донбассе на гранате подорвались пять боевиков - разведка

На Донбассе в результате взрыва ручной гранаты получили ранения по меньшей мере пять боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, сообщили в украинской военной разведке.

По предварительным данным, боеприпас по неизвестным причинам взорвался в кармане одного из боевиков. Пророссийских боевиков с ранениями различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение больницы в оккупированном террористами "ДНР" городе Енакиево Донецкой области.

"Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование, но и широкая общественность", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, террористы "ДНР" пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.

Напомним, что 17 марта в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.