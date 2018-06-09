На Донбассе мирная жительница получила пулевое ранение в результате обстрела боевиков

В пятницу, 8 июня, под Торецком Донецкой области в результате обстрела боевиков женщина получила пулевое ранение.
Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции ГУ ЧП в Донецкой области.
На момент обстрела жительница с. Железное 1938 года рождения находилась в своем частном доме. Пострадавшую госпитализировали в больницу с пулевым ранением лопатки.
Пуля попала в дом женщины через окно.
Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Полные обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что боевики взорвали взрывное устройство в жилом квартале одного из поселков на Донбассе, пострадали мирные жители.
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