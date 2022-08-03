На Донбассе ликвидирована террористка Корса, получавшая «удовольствие» от убийства украинцев

3 августа, 16:37
Обстоятельства смерти террористки не уточняются (Фото:Миротворец)

Обстоятельства смерти террористки не уточняются (Фото:Миротворец)

Российские оккупанты сообщили о смерти на Донбассе известной террористки «ДНР» Ольги Качур, известной по кличке Корса, которая командовала дивизионом РСЗО Град, обстреливавшим мирных жителей.

На информацию о ее «демилитаризовации» обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

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Эти же сведения подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Согласно его данным, совершая свои военные преступления, Качур часто маскировалась под ВСУ, чтобы дискредитировать украинскую армию.

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При этом во время своих прижизненных интервью кремлевской пропаганде она прямо признавалась, что, убивая людей, получала «удовольствие».

По словам Казанского, ранее террористка работала в милиции Горловки, однако в 2014 году перешла на сторону российских оккупантов.

«Виновна в обстрелах городов Донбасса и гибели мирных жителей. Заочно получила 12 лет», — добавил он.

Обстоятельства смерти Качур не уточняются.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия РСЗО Град Война России против Украины

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