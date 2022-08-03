На Донбассе ликвидирована террористка Корса, получавшая «удовольствие» от убийства украинцев 3 августа, 16:37 Обстоятельства смерти террористки не уточняются (Фото:Миротворец)

Российские оккупанты сообщили о смерти на Донбассе известной террористки «ДНР» Ольги Качур, известной по кличке Корса, которая командовала дивизионом РСЗО Град, обстреливавшим мирных жителей.

На информацию о ее «демилитаризовации» обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Эти же сведения подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Согласно его данным, совершая свои военные преступления, Качур часто маскировалась под ВСУ, чтобы дискредитировать украинскую армию.

При этом во время своих прижизненных интервью кремлевской пропаганде она прямо признавалась, что, убивая людей, получала «удовольствие».

По словам Казанского, ранее террористка работала в милиции Горловки, однако в 2014 году перешла на сторону российских оккупантов.

«Виновна в обстрелах городов Донбасса и гибели мирных жителей. Заочно получила 12 лет», — добавил он.

Корса: «Я каждый раз получаю удовольствие, стреляя по украинцам»



Ну молодец, наслаждайся pic.twitter.com/WAMEOJ1tx0 — Денис Казанський (@den_kazansky) August 3, 2022

Обстоятельства смерти Качур не уточняются.

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