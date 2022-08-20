Тяжелые бои на Донбассе: Генштаб сообщил, на каких направлениях оккупанты активно наступают 20 августа, 07:29 Генштаб сообщил, где на Донбассе идут тяжелые бои (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступление неподалеку Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

В утренней сводке Генштаба сообщается, что на этом же направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорового, Спорного и Пришиба. Вели воздушную разведку в районе ведения боевых действий.

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На Бахмутском направлении была обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Вражеская авиация действовала вблизи Марьинки. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступают в районе населенных пунктов Опытное и Майорск, успеха не имели, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Войска РФ вели штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имели и отступили.

На Запорожском направлении оккупанты применили артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Чаривное и Ольговское.

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