Битва за Донбасс: в Генштабе рассказали, где шли ожесточенные бои 17 мая, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил об ожесточенных боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Лиманском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливают группировку войск.

Об этом сообщает Генштаб.

На Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино в ходе боевых действий агрессоры понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

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