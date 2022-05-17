Битва за Донбасс: в Генштабе рассказали, где шли ожесточенные бои
Генштаб сообщил об ожесточенных боях на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Лиманском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливают группировку войск.
Об этом сообщает Генштаб.
На Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино в ходе боевых действий агрессоры понесли потери и отошли.
На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.
На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.
На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.
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