Генштаб о ситуации на Донбассе: оккупанты безуспешно пытаются захватить Северодонецк, ВСУ дали отпор под Бахмутом 10 июня, 07:22 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе идут ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты обстреливают украинские подразделения по всей линии столкновения, наносят ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.



Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Григоровка и Серебрянка.

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На Северодонецком направлении армия РФ безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Вражеские подразделения пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские военные нанесли огневое поражение, оккупанты с потерями отошли.

Оккупационные войска пытались провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получили отпор и отошли.

В направлении Воздвиженка — Роты оккупанты ведут наступление, имеют частичный успех, закрепляются на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливают украинские подразделения с целью сковывания действий.

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