На Донбассе оккупанты ведут активные действия по всей линии столкновения: пытаются захватить Попасную и Рубежное

27 апреля, 07:24
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На Донбассе идут активные боевые действия (Фото:Армия Inform)

На Донбассе идут активные боевые действия (Фото:Армия Inform)

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На донецком направлении подразделения российских оккупантов ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

Видео дня

На лиманском направлении оккупанты установили контроль над населенным пунктом Заречное, совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

https://www.youtube.com/embed/k7mV_PPfWbA

На северодонецком направлении оккупанты установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь. В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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