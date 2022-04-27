На Донбассе оккупанты ведут активные действия по всей линии столкновения: пытаются захватить Попасную и Рубежное 27 апреля, 07:24 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе идут активные боевые действия (Фото:Армия Inform)

На донецком направлении подразделения российских оккупантов ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

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На лиманском направлении оккупанты установили контроль над населенным пунктом Заречное, совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На северодонецком направлении оккупанты установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь. В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

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