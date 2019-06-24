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На Донбассе эвакуировали тело погибшего военного

Сегодня, 16:14
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На Донбассе эвакуировали тело погибшего военного - фото

Минобороны

В понедельник, 24 июня, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады забрали тело бойца, погибшего в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Оленевка на Донбассе.

Об этом сообщили в командовании Объединенных сил.

«Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе н.п. Оленевка. Тело погибшего эвакуировали из опасной зоны», - говорится в заявлении.

Боец 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве во время проверки периметра 22 июня. При осуществлении эвакуации боевики нанесли массированный удар, из-за чего военные были вынуждены отойти.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе ООС

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