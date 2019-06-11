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На Донбассе два украинских военных получили ранения

Сегодня, 18:54
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На Донбассе два украинских военных получили ранения - фото

ВСУ

Во вторник, 11 июня, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил.

Оккупанты в течение дня обстреляли опорные пункты возле Широкино из автоматического гранатомета и снайперской винтовки, вблизи Водяного — из стрелкового оружия.

Защитники Песков попали под вражеский обстрел из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное пророссийские боевики били из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, что 10 июня оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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