На Донбассе боевики ранили гражданскую женщину, которая ждала автобус - ГПСУ

В Донецкой области на блокпосту Еленовка боевики ранили гражданскую жену.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

Он отметил, что по информации местных жителей, 6 апреля боевики задержали других членов группировки "ДНР" - "так называемых пограничников", которые были причастны к коррупционным схемам на пункте пропуска Новоазовск.

По его данным, группа боевиков приехала на блокпост Еленовка с целью проверки других сепаратистив-"пограничников".

"В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории. Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется", - написал Слободян.

Боевики утверждают, что женщина ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Пасхальное перемирие на Донбассе продолжалось 10 минут.