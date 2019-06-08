На Донбассе боевики 28 раз нарушали режим тишины: двое украинских военных погибли Сегодня, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Flickr / Ministry of Defense of Ukraine Иллюстративное фото Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

В пятницу, 7 июня, незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды — с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Новоселовка вторая, Павлополь, Водяное, Новоалександровка вторая, Новогригорьевка, Марьинка, Гнутово, Николаевка, Авдеевка, Новолуганское, Станица Луганская, Крымское, Майское, Зайцево.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь получили боевые травмы.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил один раз в районе села Широкино.