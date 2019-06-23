В Донецкой области бастуют шахтеры из-за невыплаты зарплаты Вчера, 16:22 1597 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате.

Об этом заявил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Громадське радио.

По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 млн гривен.

«В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия», — сообщил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети.