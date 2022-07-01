Генштаб о ситуации на Донбассе: оккупанты штурмуют Лисичанск, на Краматорском направлении активизировались бои

1 июля, 07:19
На Краматорском направлении активизировались боевые действия (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении активизировались боевые действия (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на окружении украинских войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью.

Террористическая армия РФ ведет штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения украинских подразделений, сообщает Генштаб.

На Лисичанском направлении обстреливает украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут — Лисичанск, успеха не имеет.

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Одновременно оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорск и Угледарской ТЭС. Пытаются улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха не имеют.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали украинские позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Краматорск Генштаб Лисичанск Война России против Украины

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