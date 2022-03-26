На Донбассе украинские военные отбили девять вражеских атак
Украинские военные уничтожили 11 единиц автомобильной техники (Фото:facebook.com/pressjfo.news)
На Донбассе силы операции Объединенных сил отбили девять вражеских атак и уничтожили технику оккупантов. В частности, было уничтожено до 170 российских военных.
Об этом сообщает штаб ООС.
Военнослужащие Объединенных сил 25 марта отбили девять атак врага на Донбассе.
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В частности, украинские военные уничтожили: до 170 российских военных, 17 единиц бронированной техники, 11 единиц автомобильной техники, восемь танков, три вражеских самолета, беспилотники типа Орлан-10.