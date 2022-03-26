На Донбассе украинские военные отбили девять вражеских атак

26 марта, 03:16
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Украинские военные уничтожили 11 единиц автомобильной техники (Фото:facebook.com/pressjfo.news)

Украинские военные уничтожили 11 единиц автомобильной техники (Фото:facebook.com/pressjfo.news)

На Донбассе силы операции Объединенных сил отбили девять вражеских атак и уничтожили технику оккупантов. В частности, было уничтожено до 170 российских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

Военнослужащие Объединенных сил 25 марта отбили девять атак врага на Донбассе.

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В частности, украинские военные уничтожили: до 170 российских военных, 17 единиц бронированной техники, 11 единиц автомобильной техники, восемь танков, три вражеских самолета, беспилотники типа Орлан-10.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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