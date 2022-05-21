Отбито девять атак. На Донбассе ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники 21 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Ракетные обстрелы оккупантов (Фото:facebook/JFTaskForce)

Подразделения Вооруженных сил в течение суток 21 мая на Донбассе отбили девять атак врага. Была уничтожена 21 единица российской военной техники.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных Сил.



«За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 вражеских автомобиля.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10," - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток защитники уничтожили 28 российских военных, 1 БМП, 1 артиллерийскую систему, 1 миномет и 1 артиллерийский тягач.

В прессштабе Объединенных сил сообщают, что российские захватчики обстреляли более 40 населенных пунктов вдоль линии фронта в Донбассе, разрушив и повредив 30 гражданских объектов. В результате этих обстрелов в Донецкой области семь мирных жителей погибли, еще семь получили ранения.

Российские оккупанты разрушили и повредили 13 жилых домов, четыре завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений.

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