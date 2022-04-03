За сутки на Донбассе эвакуировали почти 1000 человек

3 апреля, 06:18
Цей матеріал також доступний українською
Большинство людей эвакуировали из Луганской области (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Большинство людей эвакуировали из Луганской области (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

За субботу, 2 апреля, из Донецкой и Луганской областей удалось эвакуировать 955 человек. Больше всего людей эвакуировали из Луганской области.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.

Война России против Украины - главные события 2 апреля

Из Донецкой области эвакуировали:

155 человек, из них 39 детей и 4 человека с инвалидностью из населенного пункта Угледар; 27 человек, из них 1 ребенок из населенного пункта Марьинка; 7 человек, из них 2 ребенка из населенного пункта Новогродовка.

Видео дня
Читайте также:
Россия перебросила на Донбасс 1000 «вагнеровцев» — Пентагон

Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Кременная.

Всего в период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20 598 человек и из населенных пунктов Донецкой области – около 6 584 человек.

Читайте также:
Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил на Донбассе — Генштаб
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Эвакуация Луганская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X