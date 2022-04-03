За сутки на Донбассе эвакуировали почти 1000 человек 3 апреля, 06:18 Цей матеріал також доступний українською Большинство людей эвакуировали из Луганской области (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

За субботу, 2 апреля, из Донецкой и Луганской областей удалось эвакуировать 955 человек. Больше всего людей эвакуировали из Луганской области.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.



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Из Донецкой области эвакуировали:

155 человек, из них 39 детей и 4 человека с инвалидностью из населенного пункта Угледар; 27 человек, из них 1 ребенок из населенного пункта Марьинка; 7 человек, из них 2 ребенка из населенного пункта Новогродовка.

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Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Кременная.

Всего в период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20 598 человек и из населенных пунктов Донецкой области – около 6 584 человек.

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