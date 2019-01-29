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Аномалия или закономерность

На Днепровском коксохимическом заводе произошел взрыв, пять человек получили ожоги

Сегодня, 08:58
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dv-gazeta.info

Пять человек получили сильные ожоги

В ночь на вторник, 29 января, на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв газовоздушной смеси.

По данным спасателей, инцидент произошел в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Из-за взрыва на территории цеха начался пожар.

В больницу с ожогами в тяжелом состоянии доставлены пять человек.

Через 40 минут после взрыва пожар на площади 200 м2 удалось ликвидировать.

Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.

Теги:   Ожоги ГСЧС Днепропетровская область

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