На Днепровском коксохимическом заводе произошел взрыв, пять человек получили ожоги Сегодня, 08:58 705 Цей матеріал також доступний українською dv-gazeta.info Пять человек получили сильные ожоги dv-gazeta.info

В ночь на вторник, 29 января, на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв газовоздушной смеси.

По данным спасателей, инцидент произошел в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Из-за взрыва на территории цеха начался пожар.

В больницу с ожогами в тяжелом состоянии доставлены пять человек.

Через 40 минут после взрыва пожар на площади 200 м2 удалось ликвидировать.

Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.