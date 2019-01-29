На Днепровском коксохимическом заводе произошел взрыв, пять человек получили ожоги
Сегодня, 08:58
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В ночь на вторник, 29 января, на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв газовоздушной смеси.
По данным спасателей, инцидент произошел в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха. Из-за взрыва на территории цеха начался пожар.
В больницу с ожогами в тяжелом состоянии доставлены пять человек.
Через 40 минут после взрыва пожар на площади 200 м2 удалось ликвидировать.
Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.