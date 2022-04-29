В Днепропетровской области задержали бывшую помощницу главаря «ДНР» Захарченко

29 апреля, 15:09
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Александр Захарченко (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Александр Захарченко (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей так называемой «ДНР». В частности, она работала на террориста Александра Захарченко.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что женщина отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для российских СМИ.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Днепропетровская область Война России против Украины

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