В Днепропетровской области задержали бывшую помощницу главаря «ДНР» Захарченко
Александр Захарченко (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей так называемой «ДНР». В частности, она работала на террориста Александра Захарченко.
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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что женщина отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для российских СМИ.
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