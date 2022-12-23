На деоккупированных территориях обнаружили 54 пыточных и зафиксировали более 5 тысяч случаев пыток

23 декабря, 17:25
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Российские оккупанты обустроили пыточную на территории бывшего СИЗО в Херсоне (Фото:НВ)

Российские оккупанты обустроили пыточную на территории бывшего СИЗО в Херсоне (Фото:НВ)

На деоккупированных территориях Украины органы прокуратуры обнаружили 54 пыточных и зафиксировали 5079 случаев пыток.

Об этом Центру прав человека Zmina рассказали в Офисе генпрокурора в ответ на запрос.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В настоящее время осуществляется досудебное расследование в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе 10 — по фактам сексуального насилия. Всего органы прокуратуры расследуют 2415 производств по преступлениям, совершенным в отношении детей и в сфере охраны детства.

На деоккупированных территориях Украины после отступления россиян обнаружено 54 пыточных.

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По состоянию на 19 декабря в ЕРДР зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, среди них 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Пытки Военные преступления Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

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