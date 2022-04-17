В Киевской области расчистили 125 км дорог и улиц и 102 км Житомирской трассы 17 апреля, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный мост в Иванкове (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Киевской области, освобожденной от российских оккупантов, расчистили 125 км дорог и улиц, а также 102 км Житомирской трассы.

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Об этом сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Также было убрано 14 км трассы М-07 Киев — Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню — 2,8 км и еще 4 км дороги Т-10−01 Ворзель — Забучье — трасса Киев — Чоп.



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Тимошенко сообщил, что на подъезде к Ирпеню асфальтируют временную переправу.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение 19 594 потребителей. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах.

Отмечается, что в Буче через дизель-генераторы наполнено питьевой водой несколько водонапорных башен, что позволило возобновить водоснабжение в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутилированную воду. Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода. В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему.

В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% получают питьевую воду почасово — четыре часа утром и четыре часа вечером до выяснения ее качества.

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