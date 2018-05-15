На День вышиванки шесть станций киевского метро будут пропускать бесплатно людей в национальной одежде

В четверг, 17 мая, по случаю Дня вышиванки людей в национальной украинской одежде в Киеве будут пропускать на шесть станций метро бесплатно.
Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.
Как отмечается, речь идет о станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Золотые ворота, Лыбидская, Университет и Арсенальная.
В то же время акция будет действовать лишь с 8 до 11 утра.
Ранее сообщалось, что проезд в наземном транспорте и метро Киева с 14 июля подорожает.
Комментарии
Правила комментирования