На День вышиванки шесть станций киевского метро будут пропускать бесплатно людей в национальной одежде

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Акция будет действовать лишь с 8 до 11 утра
Фото: metro.kiev.ua

Акция будет действовать лишь с 8 до 11 утра

В четверг, 17 мая, по случаю Дня вышиванки людей в национальной украинской одежде в Киеве будут пропускать на шесть станций метро бесплатно.

Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Как отмечается, речь идет о станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Золотые ворота, Лыбидская, Университет и Арсенальная.

В то же время акция будет действовать лишь с 8 до 11 утра.

Ранее сообщалось, что проезд в наземном транспорте и метро Киева с 14 июля подорожает.

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