В Харьковской области на День независимости введут длительный комендантский час 20 августа, 23:49 Мужчина проходит мимо разрушенного российскими оккупантами дома в Харькове, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Харьковской области в День независимости вводят длительный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, теперь с 22 августа комендантский час продлится с 19:00 до 07:00 следующего дня. Комментируя длительный запрет, Синегубов попросил жителей отнестись к таким мерам с пониманием и быть готовыми оставаться дома и укрытиях для безопасности.

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«Сейчас запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу! День Независимости — это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и защищаем. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны», — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Сейчас армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание, погибли 18 человек. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

19 августа в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.

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