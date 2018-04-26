На Дегтяревской в Киеве столкнулись внедорожник и трамвай, движение ограничено

По словам очевидцев, при повороте Nissan не предоставил преимущество в движении трамваю

В четверг, 26 апреля, на улице Дегтяревской в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника и трамвая.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

"Между остановками "больница" и "Елены Телиги" произошло ДТП: трамвай vs Nissan. По предварительной информации, водитель Nissan осуществлял поворот направо во двор и не предоставил преимущество в движении трамваю", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за ДТП движение транспорта на данном участке существенно ограничено.

Ранее сообщалось, что на Подоле в Киеве трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение транспорта.