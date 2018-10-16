16 октября 2018, вторник

На Дарнице в Киеве произошла драка со стрельбой, двое раненых

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Конфликт произошел на улице Тростянецкой
Фото: полиция

Конфликт произошел на улице Тростянецкой

В Дарницком районе Киева в понедельник, 15 октября, произошла драка со стрельбой.

Как сообщили в Нацполиции, возле одного из развлекательных заведений на улице Тростянецкой вспыхнул конфликт, который перерос в массовое столкновение.

Во время него кто-то достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов, ранив двух мужчин 20-ти и 26-ти лет.

После этого участники конфликта разбежались. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства, которые его спровоцировали.

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