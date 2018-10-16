На Дарнице в Киеве произошла драка со стрельбой, двое раненых

В Дарницком районе Киева в понедельник, 15 октября, произошла драка со стрельбой.
Как сообщили в Нацполиции, возле одного из развлекательных заведений на улице Тростянецкой вспыхнул конфликт, который перерос в массовое столкновение.
Во время него кто-то достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов, ранив двух мужчин 20-ти и 26-ти лет.
После этого участники конфликта разбежались. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.
Сейчас правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства, которые его спровоцировали.
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