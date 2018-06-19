На четверти территории Украины засуха. Каким будет урожай зерновых и повлияет ли это на стоимость хлеба

В связи с засухой Укргидрометцентр готовит новый прогноз по урожаю зерновых уже до конца июля. С начала апреля засуха царила во всех регионах страны, сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Наиболее засушливый регион

Последние июньские дожди на прошлой неделе прекратили засуху в западных, северных и центральных областях. Там выпала почти месячная норма осадков и территория вышла из зоны риска.

По прогнозу Минагрополитики, экспортный потенциал Украины составляет 40 млн тонн зерна

Без дождей остаются Запорожская и Херсонская области, большая часть Николаевской, Харьковской и Донецкой областей, центральные и северные районы Одесской области.

"В наиболее критическом состоянии находится Запорожская область. Как-то странно произошло в этом году, что ее обходили абсолютно все дожди. Там было меньше дождей, чем на территории Херсонской области, где локальные ливни все же отмечены. Нет критической ситуации, просто на территории нескольких областей будет получен меньший урожай ранних зерновых, колосовых, чем можно было бы ожидать при другом развитии погодной ситуации", - отметила Татьяна Адаменко.

Какого урожая следует ожидать

Релевантные прогнозы урожайности будут доступны в конце июня. После оценки текущего состояния посевов можно придерживаться прогноза урожая в формате 60 миллионов тонн +, сказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

В Запорожской области выпало наименьшее количество дождей

И хотя наблюдается значительный дефицит влаги и повышенная температура в отдельных регионах, прогнозы по урожайности достаточно оптимистичны.

"Озимая группа зерновых перезимовали очень хорошо, еще запасы весенней влаги позволили очень хорошо стартовать. Не ожидаем каких-либо серьезных снижений урожайности, зато яровые зерновые и поздние, как кукуруза, тоже сейчас начали получать влагу. Осадки уже начались, и мы ожидаем, что в целом в итоге валовой сбор зерновых ранних и поздних будет на уровне прошлого года", - сообщил министр.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что общий объем потребности Украины в зерне - 12-13 млн тонн. Учитывая прогноз Минагрополитики, примерно 40 млн тонн - это экспортный потенциал.

Снижение урожая даже на 2-3 млн тонн никоим образом не повлияет на обеспечение внутреннего рынка зерном.

Цену на зерно рассчитают после сбора урожая в других странах

И совершенно никак не затрагивает возможность возникновения дефицита.

"Может повлиять на мировую цену на зерно, если аналогичные процессы будут у наших соседей, которые конкурируют с нами на этом рынке, если засуха охватит половину России, если будут огромные проблемы в Казахстане, тогда действительно цена на зерно пойдет, цена на внутреннем рынке может пойти по мировой цене на зерно. Таким образом это может влиять на цену на хлеб", - рассказал Пендзин.

Адекватно рассчитать цену на зерно можно будет только через несколько месяцев. Когда будет понятна ситуация с урожаем не только в Украине, но и в других странах.