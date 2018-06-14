На Чернобыльской в Киеве взорвалась машина, есть пострадавшие - соцсети

В четверг, 14 июня, в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.
На опубликованных фото видно, что на месте инцидента находятся сразу три машины скорой помощи.
"Только что на Чернобыльской, 4/56, в припаркованном автомобиле Волга что-то взорвалось. Местные жители говорят, что походило на газовый баллон, но утверждать пока рано. По предварительной информации, есть 4 пострадавших. Более точная информация о количестве пострадавших и их состояние устанавливается. На месте работают врачи, правоохранители и спасатели", - говорится в сообщении.
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Киевской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство, которое он собрал ради "шутки".
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