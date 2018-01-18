На Черниговщине чиновник ГПСУ ежемесячно "зарабатывал" на взятках по 50 тысяч гривен

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Коррупционеру грозит от двух до пяти лет тюрьмы
Фото: СБУ

Коррупционеру грозит от двух до пяти лет тюрьмы

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную деятельность начальника одного из отделений Черниговского пограничного отряда.

Как сообщается, капитан ГПСУ наладил схему получения "прибыли" по беспрепятственный ввоз на территорию Украины табачных изделий.

Таким образом чиновник ежемесячно "зарабатывал" на этом по 50 тысяч гривен.

Коррупционера задержали в Чернигове при получении очередной взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Пограничнику грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области на взятке попался лейтенант полиции.

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