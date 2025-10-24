После вражеских атак на Черниговщине ситуация со светом «остается очень сложной»

Из-за вражеских атак некоторые общины Черниговщины до сих пор без электроснабжения (Фото: ГСЧС Черниговщины)

За прошедшие сутки Черниговщина подверглась 44 обстрелам, взрывы прогремели в 22 населенных пунктах. Ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной.

Об этом 24 октября сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

«Ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны — есть пункты несокрушимости. Такие ячейки определены в каждой громаде», — написал он.

Армия оккупантов также атаковала шахедами промышленное предприятие в Черниговском районе, из-за чего возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Взрывы, которые слышали в Чернигове, произошли на окраинах города в промышленной зоне, в основном под удар попали приграничные населенные пункты области, добавил Чаус.

Ночью 24 октября Россия атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, из-за чего сегодня в 12 регионах действуют графики отключения света с 07:00 до 23:00.

Последствия предыдущих обстрелов осложняют ситуацию на Черниговщине и вызвали обесточивание в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, аварийно-восстановительные работы продолжаются.