Удар по дому культуры. В Черниговской области из-под завалов достали тело женщины, разбор продолжается 21 июля, 13:45 Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Північ)

В Черниговской области из-под завалов дома культуры, который Россия атаковала ракетами в пятницу, 21 июля, достали тело женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, погибшая — работница дома культуры. Разбор завалов продолжается.

Днем 21 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Кроме Черниговской области, россияне второй раз за сутки атаковали Одесскую, ударив семью ракетами по «важному» объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

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