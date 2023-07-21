Удар по дому культуры. В Черниговской области из-под завалов достали тело женщины, разбор продолжается

21 июля, 13:45
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Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Північ)

Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Північ)

В Черниговской области из-под завалов дома культуры, который Россия атаковала ракетами в пятницу, 21 июля, достали тело женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, погибшая — работница дома культуры. Разбор завалов продолжается.

Днем 21 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Кроме Черниговской области, россияне второй раз за сутки атаковали Одесскую, ударив семью ракетами по «важному» объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Видео дня

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Культура Черниговская область Ракетные удары

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