На ЧАЭС оккупанты оставили «прощальный подарок»: кучу человеческих экскрементов в каждом кабинете
Оккупанты нагадили в каждом кабинете на ЧАЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)
На Чернобыльской АЭС после оккупации российских военных в каждом кабинете обнаружили кучу человеческих экскрементов.
Заместитель директора чернобыльского Экоцентра Александр Барсуков в комментарии The Wall Street Journal назвал это «прощальным подарком» от российских военных.
Также захватчики в рабочих помещениях со стен сняли телевизоры, сломали двери и разбили оборудование, а из всех компьютеров забрали жесткие диски.
Конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской, файлы были разбросаны по всем офисам.
«Вишенкой на торте были какашки», — пошутил Барсуков и добавил, что оккупанты оставили 100 литров качественной водки.
На территории ЧАЭС остались свидетельства того, что российские солдаты были плохо осведомлены о характере местности. Траншеи были вырыты в земле, загрязненной радиацией после аварии 1986 года.
«Идиоты. Кто копает рвы на радиоактивной земле? Они не знали, что делают!», — со смехом сказал Барсуков.
После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.
31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.
2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.
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