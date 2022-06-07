На ЧАЭС оккупанты оставили «прощальный подарок»: кучу человеческих экскрементов в каждом кабинете 7 июня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нагадили в каждом кабинете на ЧАЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)

На Чернобыльской АЭС после оккупации российских военных в каждом кабинете обнаружили кучу человеческих экскрементов.

Заместитель директора чернобыльского Экоцентра Александр Барсуков в комментарии The Wall Street Journal назвал это «прощальным подарком» от российских военных.

Также захватчики в рабочих помещениях со стен сняли телевизоры, сломали двери и разбили оборудование, а из всех компьютеров забрали жесткие диски.

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Конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской, файлы были разбросаны по всем офисам.

«Вишенкой на торте были какашки», — пошутил Барсуков и добавил, что оккупанты оставили 100 литров качественной водки.

На территории ЧАЭС остались свидетельства того, что российские солдаты были плохо осведомлены о характере местности. Траншеи были вырыты в земле, загрязненной радиацией после аварии 1986 года.

«Идиоты. Кто копает рвы на радиоактивной земле? Они не знали, что делают!», — со смехом сказал Барсуков.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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