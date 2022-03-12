Поврежденные линии электропередач на ЧАЭС уже ремонтируют 12 марта, 06:21 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

Поврежденные линии электропередач на Чернобыльской атомной станции уже ремонтируют.



Технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач на Чернобыльской АЭС в четверг. Об этом со ссылкой на Управление по ядерному надзору ООН передает CNN.

Отмечается, что линии были полностью перерезаны в начале этой недели, а последняя «разрушена в результате обстрела оккупантом» 9 марта.

Как заявляли в МАГАТЭ, со среды резервную электроэнергию на объекте обеспечивали дизель-генераторы. Дополнительные запасы топлива были доставлены на объект, контролируемый Россией.

По данным МАГАТЭ, около 211 технических сотрудников и охранников на объекте фактически проживают на объекте и во «все более сложных условиях» с потенциально истощающимися запасами продовольствия.

Украинский регулятор заявлял, что потерял связь с заводом в четверг, хотя продолжает получать обновленную информацию о ситуации от старшего внешнего руководства.

Напомним, что 9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена действиями российских оккупантов, боевые действия не дают возможности провести ремонтные работы.

Как сообщалось, военные РФ захватили территорию зоны отчуждения ЧАЭС.

Ранее МАГАТЭ констатировало прекращение дистанционной передачи данных с установленных на Чернобыльской АЭС систем контроля за соблюдением гарантий.



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