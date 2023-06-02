Более 700 кв м. На главном вокзале Киева открылось самое большое в Украине развивающее пространство для детей 2 июня, 18:20 Пространство Iron Land имеет площадь более 700 кв м (Фото:НВ)

Точку под названием Iron Land открыли в помещении вокзала Киев-Пассажирский ПАО Укрзализныця и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Это бесплатная зона, построенная с соблюдением принципов безбарьерности и доступна всем.

Iron Land — одна из детских точек Спільно от ЮНИСЕФ, которые сегодня функционируют по всей Украине, в том числе и на железнодорожных вокзалах. Но на столичном вокзале она — самая большая. На 700 кв м в центральном вестибюле вокзала Киев-Пассажирский разместились игротека с интерактивными экспонатами, маленькое футбольное поле, лекторий с современной библиотекой, газон из искусственной травы, детская площадка, и модель скоростного поезда Тарпан, в котором можно посидеть в кабине машиниста.



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«За последние, к сожалению, сложные и для наших детей месяцы, вокзалы стали местом ожидания неизвестного, местом, откуда начинается эвакуация, местом, откуда бегут, чтобы спастись. Поэтому мечта — чтобы вокзал снова стал местом прекрасных ожиданий и местом возвращений. Когда мы снова будем видеть цветы на перроне, глаза, которые выискивают в вагоне родное детское лицо», — отметила во время открытия детской точки Спільно Iron Land первая леди Елена Зеленская.

Тот факт, что такое пространство открыто именно на железнодорожном вокзале, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый называет «вызовом» для украинских библиотек, школ, учреждений профтехобразования и других мест, где бывают дети.

«Если на вокзале смогли это сделать, после этого все должно перепаковываться массово. Это очень хороший пример, хоть пока и [не воплощенный] массово», — сказал Оксен Лисовый.

В пространстве Спільно есть также модель скоростного поезда Тарпан / Фото: NV

Еще несколько лет назад нечего было и представить, что на центральном железнодорожном вокзале будет сверхсовременная детская площадка, ведь вокзал всегда был переполнен МАФами и точками для быстрой продажи еды и алкоголя, подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Однако сейчас здесь пространство, которому, признается он, не видел аналогов нигде в мире, хотя и бывал в разных вокзалах и аэропортах.

«Эта зона — это гордость нашей страны, и я думаю, что на этой зоне мы не остановимся. У нас с ЮНИСЕФ есть хорошая практика, когда они делают „пилоты“, предоставляют нам стандарты, как было с бомбоубежищами и другими участками. А мы их используем, предоставляем местным общинам, областным государственным администрациям, чтобы они могли ими пользоваться, — отметил Кубраков, — Самый главный посыл от меня: ребенкоцентричность — это основной принцип восстановления Украины, и это — о будущем».

Детская точка Iron Land создана с учетом принципов безбарьерности и инклюзивности. Безбарьерность — широкое понятие, которое включает в себя также и безбарьерность взаимодействия с разными людьми, ведь часто такие барьеры могут возникать с теми, кто не похож на нас, подчеркивает глава МОН Украины Оксен Лисовый:

«У нас очень много людей, похожих на нас. Возможно, у нас будет миграция, возможно, к нам приедут иностранцы. К нам вернутся наши дети, которые восемь лет жили в оккупации. И это — об этих барьерах также. В таких пространствах, как это, безбарьерность имеет весь спектр своих проявлений: мы объединяемся вокруг спорта, вокруг науки и вокруг ценностей, которые „упакованы“ в это пространство, и выражений конкретных решений».

«Мы уже перешли тот этап, когда думали о безбарьерности как о чем-то фантастическом. Это — нормально, так и должно быть», — подчеркнула во время открытия точки Спільно Елена Зеленская.

Бесплатная детская точка Спільно на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве готова принимать посетителей ежедневно, с 6:00 до 23:00. На этой зоне будут работать детские аниматоры и психологи от ЮНИСЕФ. Точка доступна для всех желающих, независимо от того, имеют ли желающие ее посетить билеты на поезд.