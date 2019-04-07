На бульваре Шевченко в Киеве Subaru влетел в Opel и перевернулся: двое пострадавших Сегодня, 11:04 745 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua В результате столкновения Subaru снес забор и перевернулся kiev.informator.ua

В центре Киева на бульваре Шевченко произошло ДТП с участием автомобилей Opel и Subaru, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, водитель Opel рассказал, что он двигался по бульвару Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади во втором ряду. На пересечении с улицей Пушкинской мужчина начал перестраиваться в третий ряд, в котором, по его словам, на большой скорости мчался Subaru. Водитель заметил его в последний момент, но было уже поздно. Subaru врезался в Opel, отлетел в забор и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и его пассажирка. Их с места происшествия забрала скорая помощь.

Пожарные залили водой автомобиль, чтобы избежать возгорания.