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На бульваре Шевченко в Киеве Subaru влетел в Opel и перевернулся: двое пострадавших

Сегодня, 11:04
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На бульваре Шевченко в Киеве Subaru влетел в Opel и перевернулся: двое пострадавших - фото

kiev.informator.ua

В результате столкновения Subaru снес забор и перевернулся

В центре Киева на бульваре Шевченко произошло ДТП с участием автомобилей Opel и Subaru, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, водитель Opel рассказал, что он двигался по бульвару Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади во втором ряду. На пересечении с улицей Пушкинской мужчина начал перестраиваться в третий ряд, в котором, по его словам, на большой скорости мчался Subaru. Водитель заметил его в последний момент, но было уже поздно. Subaru врезался в Opel, отлетел в забор и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и его пассажирка. Их с места происшествия забрала скорая помощь.

Пожарные залили водой автомобиль, чтобы избежать возгорания.

Теги:   ДТП Киев

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