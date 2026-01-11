На Буковине мужчина за рулем внедорожника Range Rover на иностранных номерах, пытаясь прорваться в Румынию и незаконно вывезти шесть человек, травмировал пограничника.

Об этом в воскресенье, 11 января, рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Сообщается, что водитель проигнорировал требование остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда.

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«Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ / Telegram

Фото: ГПСУ / Telegram

Пограничника госпитализировали и прооперировали. В ГПСУ подчеркнули, что сейчас угрозы его жизни нет.

Впоследствии пограничники и сотрудники Национальной полиции нашли машину — ее оставили на окраине одного из населенных пунктов. Кроме того, правоохранители задержали шесть человек, которые были в авто во время попытки прорыва границы.

Поиски водителя продолжаются, подчеркнули в ГПСУ.