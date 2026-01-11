Попытка прорыва границы. На Буковине водитель наехал на пограничника, пытаясь вывезти в Румынию шесть человек — фото
Поиски водителя Range Rover продолжаются, сообщили в ГПСУ (Фото: ДПСУ / Telegram)
На Буковине мужчина за рулем внедорожника Range Rover на иностранных номерах, пытаясь прорваться в Румынию и незаконно вывезти шесть человек, травмировал пограничника.
Об этом в воскресенье, 11 января, рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Сообщается, что водитель проигнорировал требование остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда.
«Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Пограничника госпитализировали и прооперировали. В ГПСУ подчеркнули, что сейчас угрозы его жизни нет.
Впоследствии пограничники и сотрудники Национальной полиции нашли машину — ее оставили на окраине одного из населенных пунктов. Кроме того, правоохранители задержали шесть человек, которые были в авто во время попытки прорыва границы.
Поиски водителя продолжаются, подчеркнули в ГПСУ.