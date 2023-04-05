В Черновицкой области УПЦ МП не пускала людей в храм для отпевания погибшего военного — видео
Люди стояли перед церковью с гробом украинского военного целый час (Фото:Молодий буковинець)
В среду, 5 апреля, в селе Здубровка Черновицкой области представители УПЦ МП не пускали людей в храм, чтобы отпеть погибшего украинского военного.
Об этом сообщил священник Виталий Мензак, пишет Молодой Буковинец.
«Адепты московского патриархата не пускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию», — отметил он.
Появилось также видео, на котором мать погибшего в слезах просит пропустит тело своего сына для отпевания в храме. Люди, пришедшие на похорон, выкрикивали Долой московского попа! и Воина в церковь.
Спустя почти час людям удалось зайти в церковь и отпеть военного. Верующие УПЦ МП после продолжительного спора вышли из храма.
«Похороны украинского воина были на украинском языке. Его отпевали священники ВЦУ. Надеемся, что сегодня в храме в селе Задубровка состоится впервые служба на украинском языке», — добавил священник ПЦУ.
Отмечается, что громада перешла в ПЦУ еще четыре года назад У них есть на руках все соответствующие документы. Но представители УПЦ МП не пускали людей в храм и запрещали проводить богослужения.
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