На Буковине уклонист сутки бродил по лесу и сам вызвал спасателей
Мужчина, которого задержали на Буковине (Фото:Госпогранслужба)
На Буковине мужчина заблудился в лесу и сам вызвал спасателей, потому что нуждался в медицинской помощи.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники, спасатели и полицейские полтора часа искали мужчину. 32-летний житель Запорожской области был найден в 15 километрах от границы.
Уклончивый пытался незаконно попасть в Румынию, не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, затем у него повысилось давление и позвонил спасателям. Оказалось, он шел не в ту сторону.
Врачи ГСЧС оказали ему медицинскую помощь и доставили в больницу. А пограничники составили на мужчину протокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 КУоАП).