На Буковине уклонист сутки бродил по лесу и сам вызвал спасателей

14 августа, 19:27
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Мужчина, которого задержали на Буковине (Фото:Госпогранслужба)

Мужчина, которого задержали на Буковине (Фото:Госпогранслужба)

На Буковине мужчина заблудился в лесу и сам вызвал спасателей, потому что нуждался в медицинской помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники, спасатели и полицейские полтора часа искали мужчину. 32-летний житель Запорожской области был найден в 15 километрах от границы.

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Уклончивый пытался незаконно попасть в Румынию, не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, затем у него повысилось давление и позвонил спасателям. Оказалось, он шел не в ту сторону.

Врачи ГСЧС оказали ему медицинскую помощь и доставили в больницу. А пограничники составили на мужчину протокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 КУоАП).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Буковина Война России против Украины

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