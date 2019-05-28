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На Буковине участкового военного городка уличили в систематическом взяточничестве

Вчера, 12:01
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На Буковине участкового военного городка уличили в систематическом взяточничестве - фото

СБУ

Военный крышевал за взятки контрабанду

Служба безопасности Украины уличила в систематической коррупции участкового инспектора военного городка Кельменцы Черновицкого пограничного отряда.

Как сообщили в СБУ, он наладил механизм получения взяток за беспрепятственную переправку вне таможенных пунктов пропуска лекарственных средств, анаболических препаратов и спортивного питания из Молдовы.

Правоохранители задержали старшину в центре военного городка непосредственно при получении очередной взятки в размере $1,2 тысячи.

В отношении военнослужащего начато уголовное производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Украинские военные Черновицкая область Контрабанда Коррупция

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