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На Буковине священник и прихожане местной церкви перешли из Московского патриархата в ПЦУ

Сегодня, 13:19
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Принятое решение было практически единодушным

В селе Шишковцы Кицманского района местная община самостоятельно приняла решение о переходе из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом со ссылкой на главного специалиста отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергея Бухарова передает агентство АСС.

Как сообщается, в среду утром, 19 декабря, около сотни местных жителей собрались в церкви Рождества пресвятой Богородицы и вместе со своим священником почти единодушно одобрили переход в ПЦУ.

"Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к единой поместной церкви. Их поддержал и священник, проводивший собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг. К этому шишковчане готовились с лета, люди собирали подписи за образование поместной церкви. Затем ждали Объединительного Собора", - рассказал Бухаров.

Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты РПЦ и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.

Теги:   Черновицкая область Украинская православная церковь УПЦ МП

Спецтема   Украина получает томос

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