25 июня 2018, понедельник

На Буковине разоблачили банду, занимавшуюся подделкой документов для переправки людей в ЕС - СБУ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Стоимость фальшивых документов достигала 3 тысяч евро
Фото: СБУ

Стоимость фальшивых документов достигала 3 тысяч евро

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную преступную группировку, участники которой наладили незаконную переправку украинцев и иностранцев в страны Евросоюза.

"Двое черновчан и четверо жителей Киевщины организовали схему с четко распределенными между собой задачами. Злоумышленники через посредников подыскивали потенциальных клиентов. Поддельные паспорта и другие выездные документы дельцы изготавливали в подпольных лабораториях на территории столичного региона", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, стоимость пакета "документов" в зависимости от сложности достигала 3 тысяч евро.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников было изъято специальное оборудование, клише для печатей и штампов, бланки и другие вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили цех по изготовлению фальшивых дипломов о высшем образовании и других документов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове