На Буковине разоблачили банду, занимавшуюся подделкой документов для переправки людей в ЕС - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную преступную группировку, участники которой наладили незаконную переправку украинцев и иностранцев в страны Евросоюза.

"Двое черновчан и четверо жителей Киевщины организовали схему с четко распределенными между собой задачами. Злоумышленники через посредников подыскивали потенциальных клиентов. Поддельные паспорта и другие выездные документы дельцы изготавливали в подпольных лабораториях на территории столичного региона", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, стоимость пакета "документов" в зависимости от сложности достигала 3 тысяч евро.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников было изъято специальное оборудование, клише для печатей и штампов, бланки и другие вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили цех по изготовлению фальшивых дипломов о высшем образовании и других документов.