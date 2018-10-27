На Буковине полиция изъяла наркотики на 10 млн гривен

Полиция Черновицкой области разоблачила деятельность организованной преступной группы, у которой изъяла наркотические средства на 10 млн гривен, а также оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Группа состояла с 10 мужчин и одной женщины. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области в возрасте от 24 до 49 лет.

Правоохранители выяснили, что организаторами группы были двое 49-летних братьев-близнецов.

В каждом из районов города Черновцы, а также на «Калиновском рынке» были свои ответственные за распространение наркотиков. Еще двое участников группы «работали» в районах области.

В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков:

почти 10 килограммов амфетамина;

более 120 килограммов каннабиса;

более 600 доз наркотического средства «бупренорфин»

25 доз психотропного вещества ЛСД.

По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиив составляет ориентировочно 10 млн гривен. Кроме этого, правоохранители изъяли у участников преступной группы нелегальное оружие и боеприпасы.

Продолжается досудебное расследование. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, еревезення, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.