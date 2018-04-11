На Буковине патрульным пришлось гоняться за пьяным школьником за рулем отцовской машины

Сотрудникам патрульной полиции Черновицкой области пришлось устроить ночную погоню за несовершеннолетним нарушителем.

Как сообщается, правоохранители заметили автомобиль марки ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД (не включил указатель поворота).

"Когда инспекторы подали водителю сигнал об остановке - тот не отреагировал, а только ускорился. Патрульные полицейские последовали за ним", - говорится в сообщении.

В итоге, в селе Магала водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего попытался убежать.

"Сразу после остановки парень, чтобы избежать ответственности, сообщил патрульным, что ему 12 лет и у него нет родителей. Позже стражи порядка выяснили, где проживает отец парня, и направились туда, чтобы в его присутствии пообщаться с несовершеннолетним. Во время общения у парня заметили признаки опьянения, но он и сам не отрицал, что выпивал", - отметили в полиции.

Учитывая, что нарушителю всего 15 лет, все административные материалы патрульные составили на его отца, а автомобиль эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией.